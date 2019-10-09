Две белые ракеты - и тишина: Донбасс готов к отводу войск, несмотря на провокации

"Мы запустили две белые ракеты, через 10 минут надо было запускать зеленую, но с украинской стороны – тишина", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) генерал-майор Руслан Якубов.

Сигнал о готовности начать разведение сил в районе села Петровское представители ДНР подали 9 октября ровно в 12 часов. Представители Донецка действует строго в соответствии с планом-графиком, утвержденным 1 октября в Минске участниками контактной группы. Белую ракету запустили и под Луганском.

Белыми ракетами стороны должны уведомить друг друга о готовности к разведению, зеленая ракета сигнализирует о начале разведения сил.

На линию разведения войск в районе села Петровское генерал Якубов прибыл вместе с заместителем главы миссии ОБСЕ на Украине Марком Этерингтоном. В 9 часов 30 минут украинская сторона открыла огонь из стрелкового оружия по селу Петровскому.

"Представитель ОБСЕ зафиксировал все эти нарушения", — пояснил Якубов.

Правда, Руслан Якубов подчеркнул, что неизвестно, как это будет отображено в его докладе.

Разведение сил должно было начаться с населенных пунктов Золотое и Петровское 7 октября. Эта дата разведения сил была согласована контактной группой по Донбассу 1 октября. В этот же день была подписана "формула Штайнмайера", которая спровоцировала на Украине волну народных протестов и осуждения со стороны украинских политиков.

9 октября боевики "Нацкорпуса" под руководством экс-депутата Рады Андрей Билецкого прорвались через КПП и направилась в Золотое, чтобы препятствовать началу разведения сил. В стычке с полицейскими, препятствовавшими украинским националистам в продвижении к линии разграничения огнестрельное ранение получил один из полицейских.

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее заявлявший о согласии Киева с документом, на встрече с депутатами Верховной раду отказался его комментировать.