Серая пена и невыносимый запах: реку в Подольске превратили в канализационный сток

Росприроднадзор и Минэкологии Подмосковья возбудили дело о нарушении правил охраны водоема в Подольске. Настоящая экологическая катастрофа произошла в деревне Бородино — там местная речка превратилась в сточную канаву. Жители окрестностей наглухо закрывают окна, чтобы спастись от удушливого запаха. Причину загрязнения выяснили, но ничего не исправили.

Смешиваясь с речной водой, субстанция из трубы дает обильную серую пену. Это Петрица — один из притоков Москвы-реки.

Все предыдущие экспертизы неизменно показывали многократное превышение предельно допустимого уровня вредных веществ по всем показателям. Сегодня для того, чтобы понять, насколько все плохо, не обязательно брать пробы — здесь просто нечем дышать.

Сейчас в это невозможно поверить, но еще недавно берега Петрицы были любимым местом отдыха жителей. Теперь не то, что купаться, даже гулять здесь никому не приходит в голову. И с каждым днем ситуация все хуже.

- Если два месяца назад она была какая-то черно-зеленая, то сейчас стала... Не знаю, то ли мыльный раствор отмывают, то ли вообще остановили полностью всю очистку.

"Очистка осуществляется. Ну, другое дело, что нет глубокой очистки сточных вод. Но ее и раньше не было", — говорит Михаил Семин, директор МУП "Водоканал" Подольска.

О том, что здешние очистные сооружения, построенные полвека назад, работают на пределе возможностей, известно давно. Но сегодня, говорят местные жители, ситуация все больше напоминает экологическую катастрофу.

- Мы окна открыть не можем — воняет!

Мощная подольская станция водоочистки находится всего в пяти километрах от старых сооружений. Проект переноса стоков туда был готов еще два года назад. Но до сих по остается на бумаге.

- И бобры, и лягушки, и рыбы — все было в этой речке три года назад.

Тем временем, новые жилые дома в округе продолжают исправно возводить, и нагрузка на старую систему фильтрации только растет.

"Дома строятся, заселяются. Все нечистоты, естественно, сбрасываются в одно и то же место. А это все идет к нам! Мы задыхаемся, дети наши задыхаются!" — возмущается Елена Ларкина.

"Несколько лет канализация течет через заповедный лес!" — добавляет Семен Герасимович.

"Я считаю, что это должностное преступление ответственных лиц — водоканала, администрации города, которые не могут навести порядок", — уверена Светлана Федорова.

По итогам проверки сразу два ведомства — Росприроднадзор и областное Министерство экологии — возбудили дело об административном правонарушении.

"Виновное лицо вызвано для составления протокола по статье 8.13 часть 4 КоАП. Сумма штрафа от 150 до 300 тысяч", — сообщил Роман Варваровский, заместитель заведующего южным отделом управления Государственного экологического надзора Московской области.

Ущерб, причиненный окружающей среде, еще только предстоит подсчитать. Стоимость переноса канализации оценивают в 360 миллионов рублей. Генеральный подрядчик — "Водоканал" — называет проект технически сложным и обещает закончить работы не раньше 2022 года.