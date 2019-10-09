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9 октября 201916:00 Александр Ушенин

Передовые практики в чёрной металлургии обсудят на форуме в Выске

ГТРК "Нижний Новгород"

XII Международный конгресс металлопрокатчиков открылся в Нижегородской области. Впервые площадкой для диалога выбран город Выкса: именно здесь налажено серьезное металлургическое производство - по уровню оснащения оно не имеет аналогов в стране. В течении трёх дней представители более 80-ти отечественных и зарубежных металлургических компаний будут обсуждать и делиться передовыми практиками в чёрной металлургии.

Участники конгресса, а это представители ведущих предприятий как из России, так и из Европы делятся своим опытом. Например, научные разработки специалистов Выксунского металлургического комбината помогают воплощать стратегические для страны проекты. Главный специалист по инновациям Выксунского металлургического завода Дмитрий Рингинен показывает: это газопровод "Бованенково-Ухта", это вот те громкие газопроводы — "Южный поток", "Северный поток", "Сила Сибири", то есть везде были использованы эти разработки.

Частью программы конгресса станет посещение цехов металлургического завода, где выпускают прокат для этих проектов, сообщает ГТРК "Нижний Новгород". Павел Степанов, директор инженерно-технологического центра Выксунского металлургического завода, считает, им есть, что показать гостям. Литейно-прокатный комплекс производит прокат для водостойких и коррозионностойких труб, эксплуатируемых в условиях Крайнего Севера и зонах активных тектонических разломов.

Нижегородские металлурги готовы делиться лучшими практиками и передовым опытом отечественных и зарубежных компаний на своих заводских площадках.

Текст: ГТРК "Нижний Новгород"

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