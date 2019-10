Сфабрикованная война: Трамп признал, что у Хусейна не было ОМП

В восемь триллионов долларов обошлись боевые действия и поддержание порядка на Ближнем Востоке. Решение о вводе американских войск туда — худшее за всю историю Соединенных Штатов Америки, написал президент США Дональд Трамп в Twitter. "Тысячи наших замечательных военнослужащих погибли и были тяжело ранены, — констатировал Трамп. — Миллионы людей погибли с противоположной стороны".

При этом 45-й президент США подчеркнул, что Вашингтон начал "Бурю в пустыне" по сфабрикованным и опровергнутым сейчас основанием: якобы в Ираке было оружие массового поражения, отметил Трамп.



The United States has spent EIGHT TRILLION DOLLARS fighting and policing in the Middle East. Thousands of our Great Soldiers have died or been badly wounded. Millions of people have died on the other side. GOING INTO THE MIDDLE EAST IS THE WORST DECISION EVER MADE.....

"Его там не было! — восстановил историческую правду президент США. — Теперь мы неспешно и осмотрительно возвращаем наших замечательных военнослужащих домой".

....IN THE HISTORY OF OUR COUNTRY! We went to war under a false & now disproven premise, WEAPONS OF MASS DESTRUCTION. There were NONE! Now we are slowly & carefully bringing our great soldiers & military home. Our focus is on the BIG PICTURE! THE USA IS GREATER THAN EVER BEFORE!