Уэльс досрочно вышел в 1/4 финала Кубка мира по регби, обыграв Фиджи

Очередной игровой день группового этапа Кубка мира по регби завершился в Японии. В заключительном матче дня сборная Уэльса обыграла Фиджи со счетом 29:17 и стала третьей командой, пробившейся в плей-офф.

"Летающие фиджийцы" уже к десятой минуте занесли в зачетное поле валлийцев две попытки, но вскоре они сами же себе все и испортили – еще до перерыва они схлопотали две желтые карточки, а с ними и десятиминутные удаления, и после каждого из них пропускали ответные попытки.

После перерыва островитяне в самом начале второго тайма смогли вновь выйти вперед, но опять им не хватило сил удержать победу. Европейская команда занесла две попытки, забила реализацию, штрафной и победила.

Благодаря победе над Фиджи валлийцы набрали 14 очков, вышли в лидеры группы "D" и досрочно обеспечили себе место в 1/4 финала. Следом за ними идут Австралия (11), Фиджи (7), Грузия (5) и Уругвай (4).

В двух остальных матчах дня Россия проиграла Шотландии (0:61), а Аргентина обыграла США (47:17).