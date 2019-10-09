Легковушка насмерть сбила китайского туриста в Петербурге. Видео

В Санкт-Петербурге на набережной канала Грибоедова в среду утром водитель легкового автомобиля попал в ДТП с кроссовером, вылетел с проезжей части и сбил пешехода.

Жертвой оказался 56-летний турист из Китая. Путешественник скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, в аварии виноват 53-летний водитель легковушки, пытавшийся проскочить на красный сигнал светофора. Кроссовер ехал на зеленый, и сидевший за его рулем мужчина не видел несущийся седан из-за фургона, заслонявшего обзор.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".