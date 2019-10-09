Экс-директор школы выпил бутылку водки по просьбе блогера и умер

Тольятинский блогер Илья Губарев, известный как Бомбер, угостил неизвестного мужчину бутылкой водки, после чего тот скончался. Инцидент произошел в субботу, 5 октября, в поселке Подстепки на крыльце одного из местных магазинов.

Момент того, как мужчина выпивает водку, запечатлен на видео. Кадры вызвали неоднозначную реакцию пользователей Сети, поскольку многие считают, что человек скончался именно из-за жестокого пранка.

Как сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на слова очевидцев, мужчина выпил водку залпом из горла. Это случилось около 18:00, а уже в 22:00 человека нашли мертвым.

Пострадавшим оказался бывший директор местной школы Николай Колчанов. По его внешнему виду можно предположить, что человек является бомжом, но в действительности это не так. Знакомые, которые знали мужчину, утверждают, что в какой-то момент Колчанов стал алкоголиком. У экс-директора местной школы остались трое сыновей и дочь.

Знакомая умершего утверждает, что один из детей Николая, его сын, намерен дать ход ситуации, запечатленной на видео. Он планирует обратиться в правоохранительные органы и надеется, что те найдут доказательства причастности блогера к смерти отца.