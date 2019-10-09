"Куньлунь" обыграл "Нефтехимик" в КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги матчем в Пекине стартовал очередной игровой день. "Куньлунь Ред Стар" на совей домашней площадке принимал нижнекамский "Нефтехимик", и добился минимальной победы – 2:1.

Хоккеисты китайского клуба забили две шайбы подряд уже в первые десять минут матча – на третьей минуте Эндрю Миллер открыл счет, а на десятой Жильбер Брюле удвоил преимущество "Куньлуня". Единственный гол в исполнении гостей был забит на 48-й минуте. Ее автором стал Ильдар Шиксатдаров.

Благодаря этой победе клуб из Поднебесной обогнал "Нефтехимик" в турнирной таблице Восточной конференции, и с 13-ю очками занимает девятое место. Нижнекамцы же остались с 12-ю баллами и занимают десятое место в КХЛ.