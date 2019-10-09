Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Стоящий на вооружении ВВС Индонезии вертолет Ми-35П российского производства снес декорации и трибуны во время парада по случаю 74-й годовщины с момента создания Вооруженных сил государства.

Инцидент произошел днем 7 октября в округе Натуна на одном из самых северных архипелагов страны, богатом нефтью. Судя по кадрам, следовавшая за марширующими солдатами винтокрылая машина опустилась слишком низко, так что потоки воздуха с легкостью "разделались" с декорациями и трибунами.

Информации о пострадавших не поступало.

Созданные на базе Ми-24П вертолеты Ми-35П были взяты Индонезией на вооружение в 2003-м году, а в 2007-м страна приобрела еще одну партию этих боевых машин.