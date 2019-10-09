Тема:

Конфликт в Сирии 10 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
9 октября 201917:40

"Источник мира": турки атаковали два города, курды отвечают

EPA

Под удар турецкой авиации попал второй курдский город в Сирии на границе с Турцией. Это Телль-Абъяд в провинции Ракка. Ранее турецкая авиация атаковала город Рас эль-Айн в провинции Хасака. 9 октября 2019 года Анкара начала военную операцию "Источник мира" против курдский вооруженных формирований и террористических отрядов исламистов на северо-востоке Сирии.

Турецкая армия обстреливает Телль-Абъяд и Рас эль-Айн из артиллерии, сообщает РИА Новости. Курды заявили, что под обстрел попало гражданское население. Удары вызвали панику у мирного населения сирийского севера, заявил представителя Сирийских демократических сил Мустафы Бали.

Американские военные подразделения отошли 7 октября от пограничных с Турцией территорий на сирийском севере, нарушив договоренности с союзными им курдскими Сирийскими демократическими силами. Вашингтон при этом заметил, что не выводит свои войска, а просто переместил подразделение численностью в 50 военнослужащих.

Операцию по очистке приграничных с Турцией сирийских территорий от сил самообороны сирийских курдов Анкара планировала с весны 2019 года. В Анкаре подчеркивали, что на ее территории находится до четырех миллионов беженцев. При этом Турция не может их бесконечно содержать.

Дамаск курдскую автономию на северо-востоке Сирии не признает. Попытки переговоров с курдами результатов не принесли.

МИД Сирии выступил с официальным заявлением после начала турецкой операции "Источник мира", осудив оккупационную политику Турции на севере Сирии. Наращивание турецкого военного присутствия сирийские дипломаты охарактеризовали, как грубейшее нарушение международного права.

Ранее по теме

Сейчас

17:45

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

17:42

Украина отказалась подписать с Россией годовой контракт по газу

17:17

"Источник мира": турецкая авиация атаковала два курдских города

16:22

Эрдоган объявил о начале операции в Сирии

15:55

Трамп: война на Ближнем Востоке - худшее решение в истории

14:57

Росгидромет возглавил Игорь Шумаков

14:19

Неизвестный открыл огонь у синагоги на востоке Германии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Источник мира": турки атаковали два города, курды отвечают

"Источник мира": турки атаковали два города, курды отвечают

9 минут назад
Если я заменю батарейку: химики получили Нобелевку за энергию настоящего и будущего

Если я заменю батарейку: химики получили Нобелевку за энергию настоящего и будущего

1 час назад
Сфабрикованная война: Трамп признал, что у Хусейна не было ОМП

Сфабрикованная война: Трамп признал, что у Хусейна не было ОМП

1 час назад

Трансляции

18:00

Встреча президента РФ с новыми губернаторами
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Стрельба в немецком Галле попала на видео

Стрельба в немецком Галле попала на видео

2 часа назад
Две белые ракеты - и тишина: Донбасс готов к отводу войск, несмотря на провокации

Две белые ракеты - и тишина: Донбасс готов к отводу войск, несмотря на провокации

1 час назад
Заворотнюк парализовало: актрису перевезли в центр для тяжелобольных

Заворотнюк парализовало: актрису перевезли в центр для тяжелобольных

2 часа назад
Росгидромет возглавил Игорь Шумаков

Росгидромет возглавил Игорь Шумаков

2 часа назад
Радиация в поезде Берлин - Москва: специалисты нашли фонящее купе

Радиация в поезде Берлин - Москва: специалисты нашли фонящее купе

5 часов назад
10 самых конкурентоспособных стран мира

10 самых конкурентоспособных стран мира

11 часов назад
Чиновница, назвавшая тулунцев быдлом, теперь работает в музее

Чиновница, назвавшая тулунцев быдлом, теперь работает в музее

1 час назад
Депутаты Госдумы не будут ездить в США, пока американцы не извинятся

Депутаты Госдумы не будут ездить в США, пока американцы не извинятся

4 часа назад
Ольга Кормухина научилась петь в туалете

Ольга Кормухина научилась петь в туалете

2 часа назад
Аарон Майерс и трио С. Васильева представят шоу Jazz Revolution в Доме музыки

Аарон Майерс и трио С. Васильева представят шоу Jazz Revolution в Доме музыки

8 часов назад
Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

08.10.2019 15:20
"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

08.10.2019 09:00
"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

07.10.2019 17:25
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

07.10.2019 09:31
В Финляндии за миллиард евро построят парк Санта-Клауса, где круглый год будет идти снег

В Финляндии за миллиард евро построят парк Санта-Клауса, где круглый год будет идти снег

54 минуты назад
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

55 минут назад
Подлодка "Колпино" запустила "Калибры" в акватории Черного моря

Подлодка "Колпино" запустила "Калибры" в акватории Черного моря

1 час назад
Экс-директор школы выпил бутылку водки по просьбе блогера и умер

Экс-директор школы выпил бутылку водки по просьбе блогера и умер

1 час назад
Суд оставил 3-летний срок оппозиционеру, пытавшемуся сорвать шлем с росгвардейца

Суд оставил 3-летний срок оппозиционеру, пытавшемуся сорвать шлем с росгвардейца

1 час назад
"Яндекс" показал уменьшенную смарт-колонку с жестовым управлением

"Яндекс" показал уменьшенную смарт-колонку с жестовым управлением

1 час назад
Фармкомпания выплатит 8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь

Фармкомпания выплатит 8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь

1 час назад
"Вертолеты России" опровергли, что замдиректора выпал, "фотографируя белочек"

"Вертолеты России" опровергли, что замдиректора выпал, "фотографируя белочек"

2 часа назад
Серая пена и невыносимый запах: реку в Подольске превратили в канализационный сток

Серая пена и невыносимый запах: реку в Подольске превратили в канализационный сток

2 часа назад
В Москве нашли мертвым автора теории о расширяющейся Земле

В Москве нашли мертвым автора теории о расширяющейся Земле

2 часа назад
Вести.net: Telegram определил правила использования своего криптокошелька

Вести.net: Telegram определил правила использования своего криптокошелька

2 часа назад
В Сургуте женщина напродавала несуществующих квартир на миллионы и угодила в тюрьму

В Сургуте женщина напродавала несуществующих квартир на миллионы и угодила в тюрьму

2 часа назад
Федор Емельяненко завершит карьеру через три боя

Федор Емельяненко завершит карьеру через три боя

3 часа назад
Первое наблюдение: свиньи выкапывают ямы при помощи инструментов

Первое наблюдение: свиньи выкапывают ямы при помощи инструментов

3 часа назад
Доступность жилья в России достигла исторического максимума

Доступность жилья в России достигла исторического максимума

3 часа назад
Сенаторы одобрили право полиции предостерегать граждан

Сенаторы одобрили право полиции предостерегать граждан

4 часа назад
Мать-экзорцистка задушила сына и избежала ответственности

Мать-экзорцистка задушила сына и избежала ответственности

4 часа назад
Фонд Навального внесен в реестр иноагентов

Фонд Навального внесен в реестр иноагентов

4 часа назад
В Уфе разгромили умные остановки через неделю после установки

В Уфе разгромили умные остановки через неделю после установки

5 часов назад
Подпольный крематорий с человеческими останками нашли в центре Кургана

Подпольный крематорий с человеческими останками нашли в центре Кургана

5 часов назад
Таксист сдавал задом, сбил ребенка и скрылся. Видео

Таксист сдавал задом, сбил ребенка и скрылся. Видео

5 часов назад
Человек, раскрывший детали беседы Трампа и Зеленского, работал на Байдена

Человек, раскрывший детали беседы Трампа и Зеленского, работал на Байдена

6 часов назад
Вот как будет выглядеть новый Skoda Rapid для России!

Вот как будет выглядеть новый Skoda Rapid для России!

6 часов назад
Нобелевский лауреат по физике-2019: для Бога нет места во Вселенной

Нобелевский лауреат по физике-2019: для Бога нет места во Вселенной

7 часов назад
Ученые нашли способ восстанавливать тестостерон без таблеток

Ученые нашли способ восстанавливать тестостерон без таблеток

7 часов назад
Мэра мексиканского городка протащили по дорогам, которые он не починил. Видео

Мэра мексиканского городка протащили по дорогам, которые он не починил. Видео

7 часов назад
Быков без рогов создали при помощи технологии редактирования генома

Быков без рогов создали при помощи технологии редактирования генома

7 часов назад
"Сегодня дела - завтра расчет": ФСБ задержала финансистов, собиравших деньги на теракты в Сирии

"Сегодня дела - завтра расчет": ФСБ задержала финансистов, собиравших деньги на теракты в Сирии

7 часов назад
До 100 км/ч за 3,2 секунды: представлен новейший BMW M8 Gran Coupe

До 100 км/ч за 3,2 секунды: представлен новейший BMW M8 Gran Coupe

8 часов назад
Где дороже? Блогеры сравнили цены в России и на Украине

Где дороже? Блогеры сравнили цены в России и на Украине

8 часов назад
Всемирный банк: российская экономика вырастет на один процент

Всемирный банк: российская экономика вырастет на один процент

8 часов назад
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку