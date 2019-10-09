"Источник мира": турки атаковали два города, курды отвечают

Под удар турецкой авиации попал второй курдский город в Сирии на границе с Турцией. Это Телль-Абъяд в провинции Ракка. Ранее турецкая авиация атаковала город Рас эль-Айн в провинции Хасака. 9 октября 2019 года Анкара начала военную операцию "Источник мира" против курдский вооруженных формирований и террористических отрядов исламистов на северо-востоке Сирии.

Турецкая армия обстреливает Телль-Абъяд и Рас эль-Айн из артиллерии, сообщает РИА Новости. Курды заявили, что под обстрел попало гражданское население. Удары вызвали панику у мирного населения сирийского севера, заявил представителя Сирийских демократических сил Мустафы Бали.

Американские военные подразделения отошли 7 октября от пограничных с Турцией территорий на сирийском севере, нарушив договоренности с союзными им курдскими Сирийскими демократическими силами. Вашингтон при этом заметил, что не выводит свои войска, а просто переместил подразделение численностью в 50 военнослужащих.

Операцию по очистке приграничных с Турцией сирийских территорий от сил самообороны сирийских курдов Анкара планировала с весны 2019 года. В Анкаре подчеркивали, что на ее территории находится до четырех миллионов беженцев. При этом Турция не может их бесконечно содержать.

Дамаск курдскую автономию на северо-востоке Сирии не признает. Попытки переговоров с курдами результатов не принесли.

МИД Сирии выступил с официальным заявлением после начала турецкой операции "Источник мира", осудив оккупационную политику Турции на севере Сирии. Наращивание турецкого военного присутствия сирийские дипломаты охарактеризовали, как грубейшее нарушение международного права.