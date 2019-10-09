Кузнецов: слова "спасибо" недостаточно в адрес болельщиков, нужно побеждать

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов рассказал о своих впечатлениях от своего первого матча в НХЛ после отбытой дисквалификации. В матче против "Даллас Старз" россиянин отметился первым в сезоне голом. Однако его клуб проиграл 3:4.

"Я чувствовал поддержку трибун в минувшем матче, как чувствовал ее все лето. Слова "спасибо" тут недостаточно, нужно благодарить людей своей игрой и самоотдачей, — признается Кузнецов, слова которого приводит Спортбокс.Ru. – Но самое главное – нужно побеждать. Люди приходят на стадион, чтобы радоваться. Неважно, кто именно забивает. Главное – уходить с матча домой счастливыми".

Напомним, что российский форвард пропустил первые три поединка нынешнего сезона НХЛ из-за дисквалификации на аналогичное количество матчей. Это решение лиги. Однако есть также решение Международной федерации хоккея, и оно намного строже – четыре года вне игр за сборную России.