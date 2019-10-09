Live

Тема:

Газовые споры 1 час назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
9 октября 201917:55

Украина отказалась подписать с Россией годовой контракт по газу

фото EPA

Украина не намерена продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как в планах Киева — подписание долгосрочного договора "по европейским правилам". Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает ТАСС.

Премьер отметил, что переговоры с РФ по газу будут длиться "как минимум несколько месяцев". В это время Киев хочет успешно имплементировать европейское энергетическое законодательство. "Но как оно получится — посмотрим", — сказал Гончарук.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил ранее о возможности пересмотра технических параметров в контракте на транзит газа с Украиной при его продлении на год.

По словам Новака, Россия готова предложить продление контракта на существующих юридических условиях, при этом некоторые технические параметры могут поменяться, в связи со значительным изменением ситуации по сравнению с десятилетней давностью. Речь идет и о потреблении газа Украиной, и об объемах транзита.

Ранее по теме

Сейчас

18:14

Сергей Глазьев освобожден от должности советника президента

17:45

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

17:42

Украина отказалась подписать с Россией годовой контракт по газу

17:17

"Источник мира": турецкая авиация атаковала два курдских города

16:22

Эрдоган объявил о начале операции в Сирии

15:55

Трамп: война на Ближнем Востоке - худшее решение в истории

14:57

Росгидромет возглавил Игорь Шумаков

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Источник мира": турецкая авиация атаковала два города, курды отвечают минометами

"Источник мира": турецкая авиация атаковала два города, курды отвечают минометами

1 час назад
Сергей Глазьев освобожден от должности советника президента

Сергей Глазьев освобожден от должности советника президента

18 минут назад
От кровавой бойни в Галле спасли запертые двери синагоги

От кровавой бойни в Галле спасли запертые двери синагоги

1 час назад

Трансляции

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 10 октября

12:00

Форум "Россия - спортивная держава"
Все трансляции
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента

9 минут назад
Если я заменю батарейку: химики получили Нобелевку за энергию настоящего и будущего

Если я заменю батарейку: химики получили Нобелевку за энергию настоящего и будущего

2 часа назад
Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

1 час назад
Заворотнюк парализовало: актрису перевезли в центр для тяжелобольных

Заворотнюк парализовало: актрису перевезли в центр для тяжелобольных

3 часа назад
Росгидромет возглавил Игорь Шумаков

Росгидромет возглавил Игорь Шумаков

3 часа назад
Радиация в поезде Берлин - Москва: специалисты нашли фонящее купе

Радиация в поезде Берлин - Москва: специалисты нашли фонящее купе

7 часов назад
Две белые ракеты - и тишина: Донбасс готов к отводу войск, несмотря на провокации

Две белые ракеты - и тишина: Донбасс готов к отводу войск, несмотря на провокации

3 часа назад
10 самых конкурентоспособных стран мира

10 самых конкурентоспособных стран мира

12 часов назад
Сфабрикованная война: Трамп признал, что у Хусейна не было ОМП

Сфабрикованная война: Трамп признал, что у Хусейна не было ОМП

2 часа назад
Депутаты Госдумы не будут ездить в США, пока американцы не извинятся

Депутаты Госдумы не будут ездить в США, пока американцы не извинятся

5 часов назад
Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

08.10.2019 15:20
"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

07.10.2019 17:25
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

07.10.2019 09:31
Задержан пьяный экс-сотрудник Росгвардии, пытавшийся пройти в Счетную палату

Задержан пьяный экс-сотрудник Росгвардии, пытавшийся пройти в Счетную палату

53 минуты назад
Украина отказалась подписать с Россией годовой контракт по газу

Украина отказалась подписать с Россией годовой контракт по газу

1 час назад
"Перешла кому-то дорогу": экс-глава Раменского района знает, кто убил его любовницу

"Перешла кому-то дорогу": экс-глава Раменского района знает, кто убил его любовницу

1 час назад
В Финляндии за миллиард евро построят парк Санта-Клауса, где круглый год будет идти снег

В Финляндии за миллиард евро построят парк Санта-Клауса, где круглый год будет идти снег

2 часа назад
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

2 часа назад
Подлодка "Колпино" запустила "Калибры" в акватории Черного моря

Подлодка "Колпино" запустила "Калибры" в акватории Черного моря

2 часа назад
Экс-директор школы выпил бутылку водки по просьбе блогера и умер

Экс-директор школы выпил бутылку водки по просьбе блогера и умер

2 часа назад
Суд оставил 3-летний срок оппозиционеру, пытавшемуся сорвать шлем с росгвардейца

Суд оставил 3-летний срок оппозиционеру, пытавшемуся сорвать шлем с росгвардейца

2 часа назад
"Яндекс" показал уменьшенную смарт-колонку с жестовым управлением

"Яндекс" показал уменьшенную смарт-колонку с жестовым управлением

2 часа назад
Фармкомпания выплатит 8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь

Фармкомпания выплатит 8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь

2 часа назад
Чиновница, назвавшая тулунцев быдлом, теперь работает в музее

Чиновница, назвавшая тулунцев быдлом, теперь работает в музее

3 часа назад
Ольга Кормухина научилась петь в туалете

Ольга Кормухина научилась петь в туалете

3 часа назад
"Вертолеты России" опровергли, что замдиректора выпал, "фотографируя белочек"

"Вертолеты России" опровергли, что замдиректора выпал, "фотографируя белочек"

3 часа назад
Серая пена и невыносимый запах: реку в Подольске превратили в канализационный сток

Серая пена и невыносимый запах: реку в Подольске превратили в канализационный сток

3 часа назад
В Москве нашли мертвым автора теории о расширяющейся Земле

В Москве нашли мертвым автора теории о расширяющейся Земле

3 часа назад
Вести.net: Telegram определил правила использования своего криптокошелька

Вести.net: Telegram определил правила использования своего криптокошелька

3 часа назад
В Сургуте женщина напродавала несуществующих квартир на миллионы и угодила в тюрьму

В Сургуте женщина напродавала несуществующих квартир на миллионы и угодила в тюрьму

3 часа назад
Федор Емельяненко завершит карьеру через три боя

Федор Емельяненко завершит карьеру через три боя

4 часа назад
Первое наблюдение: свиньи выкапывают ямы при помощи инструментов

Первое наблюдение: свиньи выкапывают ямы при помощи инструментов

4 часа назад
Доступность жилья в России достигла исторического максимума

Доступность жилья в России достигла исторического максимума

4 часа назад
Сенаторы одобрили право полиции предостерегать граждан

Сенаторы одобрили право полиции предостерегать граждан

5 часов назад
Мать-экзорцистка задушила сына и избежала ответственности

Мать-экзорцистка задушила сына и избежала ответственности

5 часов назад
Фонд Навального внесен в реестр иноагентов

Фонд Навального внесен в реестр иноагентов

5 часов назад
В Уфе разгромили умные остановки через неделю после установки

В Уфе разгромили умные остановки через неделю после установки

6 часов назад
Подпольный крематорий с человеческими останками нашли в центре Кургана

Подпольный крематорий с человеческими останками нашли в центре Кургана

7 часов назад
Таксист сдавал задом, сбил ребенка и скрылся. Видео

Таксист сдавал задом, сбил ребенка и скрылся. Видео

7 часов назад
Человек, раскрывший детали беседы Трампа и Зеленского, работал на Байдена

Человек, раскрывший детали беседы Трампа и Зеленского, работал на Байдена

7 часов назад
Вот как будет выглядеть новый Skoda Rapid для России!

Вот как будет выглядеть новый Skoda Rapid для России!

7 часов назад
Нобелевский лауреат по физике-2019: для Бога нет места во Вселенной

Нобелевский лауреат по физике-2019: для Бога нет места во Вселенной

8 часов назад
Ученые нашли способ восстанавливать тестостерон без таблеток

Ученые нашли способ восстанавливать тестостерон без таблеток

8 часов назад
Быков без рогов создали при помощи технологии редактирования генома

Быков без рогов создали при помощи технологии редактирования генома

8 часов назад
"Сегодня дела - завтра расчет": ФСБ задержала финансистов, собиравших деньги на теракты в Сирии

"Сегодня дела - завтра расчет": ФСБ задержала финансистов, собиравших деньги на теракты в Сирии

9 часов назад
Где дороже? Блогеры сравнили цены в России и на Украине

Где дороже? Блогеры сравнили цены в России и на Украине

9 часов назад
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10
Аарон Майерс и трио С. Васильева представят шоу Jazz Revolution в Доме музыки

Аарон Майерс и трио С. Васильева представят шоу Jazz Revolution в Доме музыки

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку