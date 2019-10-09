Сотрудник морга в Апатитах, перепутавший тела, получил выговор

Резонансная история о том, как в морге Апатит перепутали тела, близится к завершению. Работники прокуратуры провели проверку и выяснили, что ошибку допустил сотрудник патологоанатомического отделения. При регистрации двои усопших, он перепутал фамилии, в итоге они были похоронены в чужих могилах. Позже пришлось проводить перезахоронение.

Как сообщает ГТРК "Мурман", руководство медучреждения свою вину полностью признало. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности — им объявлен выговор. Кроме того, возмещены расходы на повторные похороны. Старший помощник прокурора Апатит Анна Пучкова подтвердила, что поставлен вопрос о взыскании ущерба, причиненного незаконными действиями сотрудников медорганизации. Организация компенсировала ущерб, причиненный родственникам при захоронении тел, и, при перезахоронении в полном объеме. Сумма составила 84 тысячи рублей.

Вместе с тем, родственники умерших подали исковое заявление о возмещении морального вреда. В настоящее время его рассматривает городской суд Апатит.