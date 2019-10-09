Усик бросил вызов Уайлдеру, назвав себя лучшим супертяжеловесом мира

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик вызвал на бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе из Украины пока не дебютировал в новой для себя весовой категории.

"Сегодня я вызываю на бой Деонтея Уайлдера. Я готов провести бой в его родном городе, и он не выиграет ни одного раунда, — цитирует Усика Instagram-аккаунт Boxing Hype. – Я лучший супертяжеловес мира".

Напомним, что Усику предстоит провести дебютный бой в супертяжелой категории 12 октября в Чикаго. Бой несколько раз переносился и несколько раз менялись его соперники по бою. И наконец недавно это вопрос был урегулирован – украинец будет драться с Чаззом Уизерспуном.

На профессиональном уровне в активе Усика 16 побед в 16 боях.