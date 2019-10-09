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Конфликт в Сирии 53 минуты назад

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9 октября 201919:43

Совбез ООН обсудит "Источник мира" 10 октября

Для обсуждения операции Турции на северо-востоке Сирии соберется Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Заседание за закрытыми дверями пройдет 10 октября. Встреча запрошена двумя постоянными членами Совета Безопасности — Великобританией и Францией, а также Бельгией, Германией и Польшей.

О начале военной операции "Источник мира" на севере Сирии Анкара объявила 9 октября, напоминает ТАСС. В Турции заявили, что намерены создать на сирийском северо-востоке безопасную буферную зону, куда с турецкой территории могли бы вернуться 4 миллиона сирийских беженцев. В Анкаре подчеркнули, что не могут бесконечно их кормить. Кроме того, буферная зона должна стать защитным поясом вдоль турецкой границы.

Дамаск уже назвал "Источник мира" агрессией против Сирии и грубейшим нарушением норм международного права.

Авиация Турции и артиллерия обстреляли два курдских города на сирийском севере – это Телль-Абъяд в провинции Ракка и Рас эль-Айн в провинции Хасака. Курдские отряды "Сирийских демократических сил" в ответ открыли огонь из минометов по турецкому пограничному городу Нусайбин и расположенному напротив Рас эль-Айну турецкому Джейланпынару. Также под минометный обстрел курдов попали позиции турецких солдат напротив сирийской аль-Маликии.

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он призвал Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса, а также призвал его уважать территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

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