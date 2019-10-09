Польша выдала России двух мужчин, объявленных в международный розыск

Из Польши в Россию экстрадированы двое подозреваемых в совершении преступлений. Ранее они были объявлены в международный розыск, поскольку покинули территорию Российской Федерации.

Граждане России Тигран Дохалов и Андрей Александров 1963 и 1989 годов рождения были экстрадированы из Варшавы в Москву в среду, 9 октября. Их сопровождали сотрудники российского Бюро Интерпола и ФСИН России.

Дохалов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 199.1 Уголовного кодекса. С 2012 по 2016 год он являлся генеральным директором одной из столичных компаний и не исполнил налоговые обязательства в размере более 47 миллионов рублей.

Александров разыскивался за причастность к контрабанде и незаконному обороту оружия, которые совершил в составе организованной группы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных действий правоохранители установили, что злоумышленники, совершив преступления, покинули территорию России. Они были объявлены в международный розыск на основании запросов ГУ МВД России по Москве и МВД по Республике Бурятия.