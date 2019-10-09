КХЛ. "Барыс" поднялся на второе место Востока, обыграв "Салават"

В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В одном из матчей казахстанский "Барыс" добился выездной победы над уфимским "Салават Юлаевым". Встреча завершилась с минимальным счетом 2:1.

Клуб из Нур-Султана забил в матче первым — отличился Даррен Диц. В середине второго периода уфимцы забросили ответную шайбу усилиями Сакари Маннинена. Однако в заключительном игровом отрезке нападающий "Барыса" Кертис Валк забил шайбу, ставшую победной для его клуба.

Благодаря успеху в столице Башкортостана "Барыс" набрал 20 очков и поднялся на вторую строчку Восточной конференции. "Салават" же 17-ю баллами занимает шестое место.

В еще одном матче челябинский "Трактор" не без труда победил московское "Динамо" (3:2). Примечательно, что челябинцы вели по ходу матча 2:0, в третьем периоде зевнули две ответные шайбы "бело-голубых", но за две минуты до финальной сирены забили победный гол.

У "Трактора" голами отличались Андрей Попов и Ярослав Косов (2), в составе "Динамо" ворота соперника поразили Вадим Шипачев и Михал Чайковски.