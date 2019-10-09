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Конфликт в Сирии 16 минут назад

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9 октября 201920:34 Евгений Поддубный

"Источник мира": турецкие танки вошли на север Сирии, по курдам с воздуха бьют F-16

Турция начала военную операцию на приграничной территории Сирии к востоку от Евфрата. Называется она "Источник мира", а главная ее цель: оттеснение от турецкой границы курдских формирований и других группировок, которые Анкара считает террористическими. Вдоль границы предполагается создать зону безопасности. Турецкая авиация уже нанесла удары по позициям курдов. При этом американские военные, от которых курды ждали союзнической помощи, из района операции выведены.

Кто придумал название для турецкой операции в Сирии — неизвестно, но курды вряд ли оценят политическую иронию. "Источник мира" или "Родник мира" не добавит стабильности региону. И это понятно уже сейчас. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале боевых действий, написал твит. Причем отметил, что воевать турки будут вместе с подконтрольными отрядами сирийских боевиков: надо же использовать умеренную вооруженную оппозицию. Курды ответили бодро, в своих заявлениях обещают сделать все возможное, чтобы легкой прогулки у турецких военных не вышло.

"Если Турция намерена поступать таким образом, мы воспользуемся правом на самооборону, чтобы дать отпор на любое действие", — заявила представительница "Сирийских демократических сил" Сузи Камишлу.

Эти заявления официального представителя, скорее, для внутренней аудитории, надо как-то поддерживать боевой дух. Вообще у курдских формирований все не просто плохо, а очень плохо. Уже понятно, что американцы их бросили. И это после того, как курды несколько лет были главной наземной силой в геополитическом спектакле Вашингтона в Сирии.

Президент США Дональд Трамп, тоже отметился в Twitter. О курдах, которые теперь один на один с Анкарой, ни слова, но американский президент хотя бы попытался объяснить этот шаг, конечно, национальными интересами.

"Соединенные Штаты потратили 8 триллионов долларов на войну на Ближнем Востоке. Тысячи наших великих солдат погибли или были серьезно ранены. Миллионы людей погибли с противоположной стороны, — написал Дональд Трамп. – Отправиться на Ближний Восток было худшим решением в истории нашей страны".

"Источник мира", конечно, стал главной новостью всех мировых средств массовой информации.

"В данный момент военная операция началась. Самолеты подняты в воздух", — вещает из центра событий турецкий журналист.

"Мы продолжаем с вами делиться последними новостями. Турецкий президент Эрдоган заявил о начале военной операции на севере Сирии", — рассказывает ведущая новостей на Sky News.

"Breaking news, срочно! Президент Эрдоган только что объявил о том, что операция на севере Сирии стартовала. Все это происходит на фоне решения президента США Дональда Трампа вывести армейский контингент из региона", — добавляет штрих к картине дня ведущий CNN.

В этой информационной подготовке мало кто услышал голос Дамаска. А там с ожидаемым раздражением отнеслись к турецкой военной инициативе.

Во-первых, в очередной раз суверенитет Сирии оказался никому не интересен, Эрдоган не советовался с Башаром Асадом. Турция нотой уведомила Дамаск о начале операции. Во-вторых, курды опять говорят о некой "своей" земле, которую они собираются защищать, хотя земля эта сирийская, и курдов там когда-то просто приютили. В Дамаске же никогда не забывали, что они гости.

Турецкие военные попытаются сформировать зону безопасности у своей границы. Большая часть ее пройдет по левому берегу Евфрата, так это выглядит, по крайней мере, на карте. И вряд ли у вооруженных курдских формирований хватит сил, чтобы остановить турецкую армию. Артиллерия и авиация сломят самое фанатичное сопротивление, а союзников у лидеров курдов не осталось. Причем лидеры формирований виноваты в этом сами. Неоднократно Москва и Дамаск предлагали лидерам сирийских курдов конструктивную повестку переговоров, напоминали об исключительной американской способности отказываться от обязательств и просили вспомнить, что они живут на территории суверенного государства.

Но в этой ситуации настроение должно быть плохое не только у курдов. Главари террористических группировки в Идлибе, которые пользовались турецким зонтиком, сейчас должны понимать, что внимание Анкары будет сфокусировано на других проблемах. И в этой ситуации сирийское правительство вполне может решить проблему анклава международного терроризма в провинции Идлиб. Тем более, что радикалы давно провоцируют правительственные силы.

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