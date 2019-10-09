Дефицит жизненно важных лекарств: куда они пропали и сколько ждать их появления

Минздрав предлагает пересмотреть отпускные цены на ряд жизненно важных препаратов отечественного производства. Вот уже больше месяца в регионах наблюдается дефицит, в том числе "Преднизолона" — гормонального средства, в котором нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями — бронхиальной астмой, аллергией, некоторыми формами лейкемии, заболеваниями суставов. Производители утверждают, что выпускать лекарства по нынешней цене для них нерентабельно и ограничивают производства. О том, как найти выход из непростой ситуации, говорили в Минздраве представители министерства, Росздравнадзора и фармкомпаний.

Перебои с вакциной от бешенства — с полок исчез "Бильтрицид". И даже дешевый "Преднизолон" — 100 рублей за пачку — в продаже отсутствует. В обиход возвращается забытое слово "дефицит". Лекарственный дефицит. В Минздраве предпочитают термин "дефектура", то есть товар в аптеке отсутствует. Об этом сегодня, 9 октября, говорили в министерстве на встрече с представителями фарминдустрии.

"За последний год препараты в той или иной мере либо уходили с рынка, либо были в недостаточном количестве. Открытая часть на этом окончена", — заявила заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Светлана Семечева.

Открытая часть была лаконичной, закрытая — откровенной. Представители фармкомпаний не скрывают: препаратов нет, потому что закупочные цены, установленные правительством, слишком низкие — производители в минус уходят.

"Та цена, которая сейчас зарегистрирована, это 44 рубля. Минимально по цене, по которой мы можем выпускать — это 69 рублей", — рассказала представитель производственной фармацевтической компании Елена Кустова.

Новосибирское предприятие "Обновление" может выпускать "Преднизолон" в таблетках, но с 2015 года ни одной упаковки так и не выпустили. Сегодня единственный производитель — венгерский — обеспечивает российский рынок этим лекарством.

Елена с мая ищет "Преднизолон" по саратовским аптекам. У престарелой матери — ревматоидный артрит.

"Мы сегодня звонили маме. Она говорит, что лекарств осталось на несколько дней. Мама говорит, что не знает, как дальше быть с болями — она уже привыкла к этим лекарствам", — поделилась Елена Нестерова.

Министерство обращается к врачам: сколько можно протянуть без лекарства на заменителях? Главный детский эндокринолог отвечает: месяц.

"Я 50 лет работаю и столько же времени не было проблем с "Бильтрицидом" и "Преднизолоном". Нельзя, чтобы страдали больные. Кому мне написать, Путину, Медведеву?", — обратилась главный детский эндокринолог Минздрава России, академик РАН, научный руководитель Института детской эндокринологии Валентина Петеркова.

Немецкая компания Bayer еще летом перестала поставлять в Россию "Бильтрицид". Это единственный производитель лекарства от глистов. И препарат, в своем роде, тоже единственный.

"У нас проблема стоит крайне остро. Лечить совершенно нечем сейчас, аналогов нет", — рассказал заведующий клиническим отделением медицинской паразитологии и тропической медицины ПМГМУ имени И. М. Сеченова Валерий Завойкин.

Официальная причина — модернизация производственной линии. Но представитель немецкого концерна все-таки признался: выпускать "Бильтрицид" стало невыгодно, цена на препарат занижена в четыре раза. Производство остановили.

"Я как доктор понимаю всю опасность ситуации данных заболеваний", — сообщил медицинский директор Bayer Дмитрий Власов. На вопрос о том, почему возник дефицит, он ответил, что линия одна на всю Европу.

Поставки "Бильтрицида" пообещали возобновить в конце октября. С "Преднизолоном" ситуацию так быстро не разрешить. Дефицит — 600 тысяч упаковок. И одно предприятие всю потребность не перекроет.

"Давайте мы не будем сейчас говорить, кто виноват, кто прав. Мы сейчас проводим работу, чтобы максимальное количество "Преднизолона" было предоставлено пациентам", — рассказала директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина.

В Минздраве обещают справиться с дефицитом "Преднизолона" и заинтересовать производителей повышением минимальной цены. Но когда это произойдет, в министерстве затруднились ответить.