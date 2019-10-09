Кровавая бойня в Галле: один из нападавших националистов задержан полицией

Тревожные сообщения из Германии: неизвестные устроили стрельбу у синагоги и в турецкой закусочной, а также бросили гранату на территорию еврейского кладбища в Галле. Позже выстрелы прозвучали уже в районе города Ландсберг в 15 километрах от места первой атаки. Удалось задержать одного из нападавших. Известно, что он европеец, гражданин Германии.

Армейская форма. Каска. Бронежилет. Эти люди явно готовились устроить бойню. Один из них даже приспособил на шлем видеокамеру, он записывал все от начала и до конца. Сначала попытался вломиться в синагогу. Но дверь выбить не удалось. Развернулся и пошел по улице. Видно тело женщины. Он застрелил ее, как только вышел из машины.

Дальше идет в турецкую закусочную. Стреляет в открытую дверь. Самодельный дробовик заклинило. Одному из тех, кто находился внутри, это спасет жизнь, другого террорист убивает.

Улица Гумбольд-Штрассер перекрыта автобусами и пожарными. За деревьями находится синагога, здесь же забор еврейского кладбища. Сюда нападавшие подъехали в полдень, похоже, на двух машинах.

У евреев 9 октября праздник — Йом-Киппур. В храме шла служба, было много народу. Один из нападавших кинул гранату на кладбище.

"Он убил девушку, которая, кажется, жила недалеко отсюда. Одет был, как полицейский. И полная боевая выкладка: каска, защитная одежда, дробовик, автомат", — рассказывает очевидец бойни.

После того, как приехала полиция и открыла ответный огонь, один из нападавших отступил к машине, к серому автомобилю гольф-класса. Скорее всего, автомобиль прокатный. Злоумышленник при этом не прекращал отстреливаться. В какой-то момент он был ранен, минуту лежал на земле. А затем, не дожидаясь сообщника, завел машину и скрылся.

Второй террорист, как будто бы и не торопясь никуда, ушел с места преступления. А через час в 15 километрах от Галле при попытке угона такси вспыхнула перестрелка. Водитель машины был тяжело ранен. Но зато полиции удалось отследить тот самый серый Volkswagen.

"Есть вероятность, что у задержанного могло быть несколько сообщников. В настоящий момент мы продолжаем расследование", — говорит представитель полиции Галле Ральф Карлштедт.

Полиция не исключает, что второму террористу удалось добраться до Лейпцига. Возможно, и дальше. Поиск идет уже по всей Германии. Мотивы нападения очевидны — антисемитизм и юдофобия. За терактом, скорее всего, стоят неонацисты.

"Нападавший с камерой говорил на чистом немецком, у него европейская внешность", — отмечает видевший его немец.

Нападение на синагогу в Галле случилось через двое суток после происшествия в Лимбурге, где сирийский беженец угнал грузовик и протаранил на нем семь машин, стоявших на светофоре. Полиция не стала квалифицировать это преступление, как теракт, только — покушение на убийство и опасное вождение. Но в случае в Галле все предельно очевидно.

В Германии и прежде фиксировались неприятные эпизоды, связанные с бытовым антисемитизмом. Нападение на синагогу в Галле — это первый теракт против представителей еврейской общины Германии после того, что случилось на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года.