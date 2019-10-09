МИД РФ назвал условие встречи в нормандском формате

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что возможность встречи глав МИД "нормандской четверки" существует, при этом условия для нее не созрели. По его мнению, нужно собираться с четким пониманием того, что украинской стороной выполнены все договоренности, которые она согласовала в Контактной группе 18 сентября.

Андрей Руденко отметил, что до тех пор, пока в Донбассе не состоялось разведение войск, говорить о дате встречи "нормандской четверки" преждевременно. По его мнению, необходимо, чтобы разведение было и в Петровском, и в Золотом. Заместитель министра иностранных дел рассказал, что в ходе переговоров в Минске был согласован план урегулирования ситуации в Донбассе, который должен был начаться сегодня, 9 октября, но этого не произошло. По его словам, даже ополчение выполнило все условия и готово было осуществить разведение сил и средств, в доказательство тому была подана сигнальная ракета, но украинская сторона этот призыв "не подхватила".

Андрей Руденко подчеркнул, что и первое, и второе условие "формулы Штайнмайера" с точки зрения России являются обязательными для проведения встречи, сообщает ТАСС. "Саммит ради саммита нам не нужен", — отметил политик. По его мнению, проводить встречу "нормандской четверки" в условиях невыполнения договоренностей было бы нецелесообразным.

Заместитель министра иностранных дел отметил, что российская сторона будет дожидаться разведения сил и верификации этого Специальной комиссией ОБСЕ. По словам Руденко, именно тогда можно говорить конкретно о саммитах, о подготовительных к нему встречах.

По мнению политика, после разведения сил территория должна стать буферной зоной, где будут только невооруженные наблюдатели ОБСЕ.

На последней встрече Контактной группы, которая состоялась 1 октября, стороны конфликта пришли к договоренности, согласно которой начнется разведение сил в Золотом (ЛНР) и Петровском (ДНР). Изначально датой разведения стало 7 октября, но отвод войск так и не начался, потому новую попытку назначили на 9 октября. Все это не принесло никакого результата, поскольку украинская сторона вновь сорвала договоренности.