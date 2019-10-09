Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод

По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль. Жильцов дома экстренно эвакуируют.

На месте аварии происходит интенсивная утечка газа. По некоторым данным, газ успели перекрыть. Пожарные и спасатели ждут сотрудников Мосгаза.

В районе инцидента движение существенно затруднено. Пробка зафиксирована на Подъемной улице, на место направлены экипажи ГИБДД. О пострадавших информации не поступало, медики осматривают водителя автобуса.