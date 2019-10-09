Памфилова доложила Путину о результатах единого дня голосования

Президент России Владимир Путин встретился с главой российского Центризбиркома Эллой Памфиловой. В центре внимания — итоги сентябрьской избирательной кампании.

"Я видел, как профессионально и как объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со всеми спорными делами, — заявил Памфиловой президент, выслушав ее доклад. — Я вас попросил зайти сегодня, собственно говоря, даже не для того, чтобы итоги подвести, а для того, чтобы поблагодарить всех членов ЦИК и, самое главное, большую армию, без всякого преувеличения, людей, которые работают на местах — и тех, кто официально входит в избирательные комиссии, и тех, кто официально не входит, но были включены в эту очень большую и без всякого преувеличения крайне важную работу для внутриполитической стабильности в стране".

Как сообщает телеканал Россия 24", президент выразил надежду, что суды вынесет справедливые решениям по всем жалобам, с которыми в спорных делах объективно и профессионально разбирался ЦИК.

"Надеюсь, что и все, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдет законом предусмотренную процедуру, — отметил глава российского государства. — И будут приняты в конечном итоге справедливые, в рамках действующего закона решения".

Путин выразил понимание того, что такие крупномасштабные события внутриполитической жизни, как единый день голосования, не проходят спокойно, гладко.

"Всегда есть споры, всегда есть люди, которые считают, что их права нарушены и не удовлетворены результатами, — добавил Путин. – Это естественный процесс".

Элла Памфилова отметила, что в России сокращается число партий, которые принимают участие в выборах. В избирательной кампании 2019 года участвовала 51 партия, против прежних выборов, когда избирались представители от 80, 77 партий.

Идет естественный отбор, пояснила Путину Памфилова. Те партии, что не работают, постепенно отживают, добавила глава ЦИК России.

Элла Памфилова также рассказала главе государства, что в избирательной системе применяется много новых цифровых технологий. Но они не самоцель, а средства для того, чтобы человек в полной мере мог полноценно избирать и быть избранным, подчеркнула глава Центризбиркома России.