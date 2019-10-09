УНИКС обыграл "Олимпию" в Кубке Европы

Баскетболисты казанского УНИКСа одержали первую победу в групповом турнире Кубка Европы. Казанцы обыграли на своей площадке словенскую "Олимпию".

УНИКС уступил в первой четверти, но добился победы со счетом 80:67 (12:15, 26:20, 17:25, 25:7). Самым результативным в составе победителей оказался Джамар Смит, принесший 21 очко. После двух игровых дней на счету УНИКСА победа и поражение.

Свой следующий матч Кубка Европы УНИКС проведет 16 октября. Казанцы сыграют в гостях с французским "Нантером".