Воспитательница объяснила детям смысл фразы "сажать на кол" и лишилась работы

Воспитательница детского сада в Таганроге Алла Елпашева осталась без работы из-за сказки "Конек-Горбунок". Женщина пыталась объяснить детям значение фразы "сажать на кол", которую вписал в строки русский поэт Петр Ершов.

Из материалов дела следует, что в феврале 2019 года воспитательница читала детям из коррекционной группы сказку "Конек-Горбунок". Затем женщина решила объяснить несовершеннолетним, какие именно страдания испытывает человек во время смертной казни.

После случившегося на Елпашеву пожаловались родители. Для изучения инцидента была создана специальная комиссия, которая пришла к выводу, что воспитательница неоднократно нарушала должностную инструкцию и применяла методы воспитания, связанные с психическим насилием над детьми.

Елпашева была уволена из детского сада в соответствии со статьей 336 Трудового кодекса Российской Федерации. Женщина пыталась обжаловать решение городского суда в Ростовском областном суде и восстановиться на работе, но правосудие оказалось не на ее стороне.