Меркель пообещала Зеленскому договориться с Москвой и Парижем о встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель продолжает поддерживать Украину "на пути у миру в Донбассе". После телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Меркель пообещала Киеву договориться с Путиным и Макроном о дате проведения встречи в нормандском формате — Россия, Германия, Франция и Украина.

Пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленский рассказал Меркель и безопасности в Донбассе, а также говорил о разведении сил у Петровского и Золотого, а также восстановления моста у станицы Луганской. "Перед проведением саммита пройдет встреча глав МИД "нормандской четверки", но также как и для саммита, нужно собираться с четким пониманием того, что договоренности выполнены украинской стороной", — приводит ТАСС слова замминистра иностранных дел России Андрея Руденко.

Намек вполне прозрачный: Киев во второй раз срывает процесс начала разведения противоборствующих сторон в двух пилотных точках на линии соприкосновения в Донбассе. Первый раз срыв 7 октября был из-за якобы каких-то обстрелов, позже выяснилось, что Петровское было обстреляно именно с украинских позиций. А во второй раз 9 октября – из-за прорыва националистов на украинские позиции.

Представители Донецка и Луганска по просьбе представителей ОБСЕ выпустили три белых сигнальных ракеты, заявляя о своей готовности к разведению. Но ни одной сигнальной ракеты в ответ с украинских позиций не последовало.

В МИД России считают, что условия для встречи в нормандском формате пока не созрели. Андрей Руденко подчеркнул, что сначала Киев должен выполнить договоренности, согласованные в Контактной группе 18 сентября.

Украинская сторона 9 октября вновь сорвала разведение, но наблюдатели ОБСЕ остаются в районе разведения в надежде, что это оно все же начнется 10 октября.