Турецкие войска зашли в Сирию с трех точек

Турецкие вооруженные силы в среду вечером начали наземный этап операции "Источник мира", они пересекли границу с Сирией к востоку от Евфрата.

Как сообщают турецкие источники, подразделения турецкой армии вошли на сирийскую территорию с трех точек, передает ТАСС.

Главной целью операции Анкара называет оттеснение вооруженных курдских формирований, а также других группировок, которые турецкие власти считают террористическими. Операция началась с авиаударов по курдским позициям.

Турецкий план предполагает создание на сирийской территории зоны, свободной от боевиков: ее протяженность составит 480 километров и глубина — 32 километра от реки Евфрат до иракской границы.



