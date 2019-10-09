Баскетболисты "Локомотива-Кубани" победили итальянскую "Уману-Рейер"

Краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" в матче второго тура Кубка Европы принимал итальянскую "Уману-Рейер". Российский клуб одержал свою первую победу в групповом турнире.

"Локомотив-Краснодар" выиграл со счетом 77:63 (19:14, 19:17, 18:17, 21:15). Самым результативным в составе победителей оказался Сэм Деккер, набравший 15 очков. На счету Алана Уильямса 12 очков и 13 подборов.

После двух туров "Локомотива-Кубани" одна победа и одно поражение. Следующий матч кубанцы проведут 16 октября дома с французским "Лиможем".