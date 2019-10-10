Сборные Германии и Аргентины сыграли вничью

В Дортмунде состоялся товарищеский матч между футболистами Германии и Аргентины. Встреча завершилась вничью 2:2, причем немцы вели после первого тайма 2:0.

Впервые с 2014 года в составе сборной Германии не оказалось ни одного чемпиона мира. Что не помешало немцам выиграть первый тайм со счетом 2:0. На 16 минуте Серж Гнабри забил свой очередной мяч в составе сборной. Через 6 минут Гнабри вывел на удар Кая Хаверца, и тот отправил второй мяч в ворота южноамериканцев.

Но во втором тайме сборная Аргентины отыгралась. Отличились футболисты, вышедшие на замены. На 56 минуте Лукас Аларио обводящим ударом отправил первый мяч в ворота хозяев. За 5 минут до финального свистка другой Лукас – Окампос оказался самым расторопнм у ворот сборной Германии.