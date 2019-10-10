Мария Шарапова задумалась о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в австрийском Линце из-за травмы. Мария не исключает, что в скором времени завершит карьеру.

Шарапова приехала в Линц, провела там автограф-сессию, после чего снялась с турнира. Мария заявила, что хочет залечить травму плеча, чтобы хорошо подготовиться к новому сезону.

Шарапова сказала, что стала ближе к завершению карьеры. "Огонь в моих глазах все еще горит. Я знаю, что нужно для успеха в будущем. Я люблю теннис, но у меня есть и другие цели в жизни. Конечно, я стала намного ближе к завершению карьеры, но кто знает, что еще впереди", — приводит слова теннисистки Чемпионат.com.