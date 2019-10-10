Хейтерство в Сети: зачем норвежская наездница и красноярский депутат дразнили зрителей на YouTube

"Это было одно из лучших мясных блюд, которые мы когда-либо ели" — восхищение норвежской наездницы от собственных кулинарных успехов. Которые у большинства вызвали, мягко говоря, неоднозначные чувства. Потому как приготовила и съела собственного коня.

Запекла с перцем чили и манго, а фото показала подписчикам на своей странице. Отдельно отметив, дескать, скакуна пришлось усыпить вовсе не ради вкусного семейного ужина, а из-за болезни. Однако, такой прагматичный скандинавский подход вызвал волну негатива в сети. Многие даже подняли вопрос, а можно ли после этого наезднице и дальше заниматься верховой ездой.

Рецепт блюда из любимой лошади показался не просто кощунственным, а даже варварским. Впрочем, кулинар-коневод хейтеров не понимает и не признает факт неуважения к чувствам окружающих.

Подобное неуважение — хоть и невольно — продемонстрировал депутат городского совета Красноярска. И не потому, что Сергей Шахматов не знает — почему белые медведи не едят пингвинов. А потому, что знать такие вещи Шахматову положено по должности – он не просто стал депутатом от "Зеленых", а еще и назначен зампредом комиссии по охране окружающей среды.

"Это мы не проходили, это нам не задавали". Примерно так звучали ответы красноярских депутатов на вопросы из школьной программы. Математика, сколько будет 5 в третьей степени, астрономия — пятая планета от солнца, литература — кого убил Ленский и еще десяток несложных на первых взгляд заданий.

Из четырех блиц-опросов, самым известным стал ответ депутата "Партии зеленых" Сергея Шахматова. Вопрос "почему белые медведи не едят пингвинов" считается вроде как детским. В естественных условиях они вместе не встречаются. Бывший заместитель министра по вопросам экологии Красноярского края решил отшутиться. "Они не едят их, потому что те громко кричат", — заявил депутат.

Теперь утверждает – мол своим неправильным ответом хотел привлечь общественное внимание к острой экологической проблеме. О сложном положении белых медведей, мол, до этого момента никто не говорил.

"Пусть многие не знают, но мы привлекли, подобный вариант хайпа, достаточно большое внимание к проблеме исчезновения белых медведей. Наша задача была не грустить, не скучать. А осознанно так ответить, чтобы это зашло на федеральный уровень", — отпирается Сергей Шахматов, депутат законодательного собрания г. Красноярска.

А вот авторы опроса утверждают обратное. Вопросы подбирали случайные. Просто депутат, скорее всего, не знал ответа. Однако, участников такого экзамена авторы ролика не критикуют.

Кроме "зеленых" на вопросы ответили представители коммунистов, "Гражданской платформы" и самовыдвиженец. Представители партии большинства в красноярском парламенте – от экзамена отказались. По словам журналистов, сославшись на плотный график и занятость.

Задавать элементарные вопросы из школьной программы – это вообще популярный жанр в ютубе. Такое своеобразное пранкерство и викторина. Посмотреть на то, как другие теряются вроде как от простых заданий — зрители очень любят. А вот как подшучивают над депутатами – можно увидеть не часто. Самыми сложными для красноярских политиков оказались вопросы по литературе.

Любители интеллектуальных состязаний – на стороне депутатов. Блиц-опрос считается сложным испытанием. Даже простые вопросы ставят в тупик. Народные избранники Красноярска могут быть спокойны – просмотров их неудачного экзамена в ютубе пока немного. Есть время подтянуть знания.