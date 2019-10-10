Хоккей с мячом. Три российских клуба с побед стартовали в розыгрыше Кубка мира

В шведском городе Сандвикене начался розыгрыш Кубка мира по хоккею с мячом. В турнире принимают участие шесть российских клубов.

В среду в борьбу вступили "СКА-Нефтяник", архангельский "Водник", иркутская "Байкал-Энергия" и московское "Динамо". Армейцы со счетом 6:3 победили местный "Сандвикен". В споре "Водника" и "Байкал-Энергии" сильнее оказались архангелогородцы – 3:1. "Диеамо" с результатом 1:0 победило шведский АИК.

В четверг в борьбу вступит "Уральский Трубник" из Первоуральска, а в пятницу – красноярский "Енисей". Турнир продлится до 13 октября.