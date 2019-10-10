На Магаданскую область обрушилась непогода

В четверг, 10 октября, в трех городских округах Магаданской области спасатели объявили экстренное предупреждение из-за бушующего на территории региона циклона с сильным снегом и штормовым ветром.

Удар стихии может вызвать чрезвычайные ситуации в городе Магадане, Ольском и Северо-Эвенском городских округах, связанных с обрывами линий электропередачи и связи, налипанием мокрого снега на провода и деревья, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, возникновением дорожно-транспортных аварий и затруднениями в работе транспорта, передает ТАСС.

По данным синоптиков, на попадающей под влияние циклона территории региона скорость ветра достигает 20-30 метров в секунду, местами идет сильный мокрый снег. Из-за непогоды в морском порту Магадана приостановлены разгрузочно-погрузочные работы.