Агентство САНА сообщило о первых мирных жертвах турецкой операции в Сирии

Турецкие войска нанесли удар по почти 200 объектам в Сирии, и продолжают продвижение в рамках операции "Родник мира".

Между тем, американские конгрессмены предлагают ввести санкции в отношении активов президента Турции в США. Также они считают необходимым внести в санкционный список активы вице-президента страны, глав Министерства национальной обороны, внешнеполитического ведомства, Минфина, Минторга и Министерства энергетики и природных ресурсов.

Однако президент Турции считает проведение операции законным, благодаря соглашению, подписанному правительствами двух стран больше 20 лет назад, отмечает телеканал "Россия 24". По нему, турецкие военные имеют право преследовать террористов на территории Сирии, если режим бездействует.

А между тем, сирийское агентство САНА сообщает о минимум 8 погибших сирийцах, среди них — трое детей.