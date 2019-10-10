Калининградские силовики обезвредили банду изготовителей контрафактного алкоголя

Полиция обезвредила преступное сообщество, которое изготавливало и продавало контрафактный алкоголь. Производство крепких напитков организовали на одном из предприятий Калининграда, каждый час выпускалось до 6 тысяч бутылок с поддельными акцизными марками.

Во главе группировки стояла женщина, она распределила роли между остальными участниками — одни закупали тару, сырьё и этикетки, другие принимали заказы и развозили товар по магазинам. По предварительным данным, ущерб от этой деятельности превысил 100 миллионов рублей, сообщает телеканал "Россия 24".