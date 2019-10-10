Двадцать процентов россиян страдают депрессией

Каждый пятый россиянин страдает расстройствами настроения. Такие результаты опроса специалистов приводят РИА Новости. Его провели к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается в четверг.

Так, по словам психиатров, около 95-ти процентов таких расстройств приходится на депрессию. При этом уровень заболеваемость шизофренией остается на одном уровне уже несколько десятилетий. Этим расстройством страдает всего около одного процента населения страны. И чаще всего, по словам специалистов, различным психозам подвержены жители мегаполисов. А вот причиной таких расстройств может стать неправильный образ жизни и даже недостаток сна.

При первых симптомах психиатры советуют не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к специалистам, отмечает телеканал "Россия 24".