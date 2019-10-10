Страны ОДКБ провели совместные учения в Нижнем Новгороде

Международные учения "Эшелон-2019" завершились в Нижнем Новгороде. Шесть стран-участниц Договора о коллективной безопасности отрабатывали задачи по материально-техническому обеспечению.

Военнослужащие из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Кыргызской республики работали в полевых условиях. Разворачивали базы и склады для обеспечения боевых действий, мастерские по ремонту техники.

Военные даже провели магистральный трубопровод, продемонстрировали и работу новейшего полевого механизированного хлебозавода. Учения — масштабные. Задействованы были более 900 человек и почти 250 единиц техники, отмечает телеканал "Россия 24".