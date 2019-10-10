Ангела Меркель посетила берлинскую синагогу в знак памяти жертв расстрела в Галле

Канцлер Германии Ангела Меркель присоединилась к бдению в одной из синагог Берлина в память о жертвах стрельбы в городе Галле. В результате атаки погибли два человека.

Как сообщают немецкие СМИ, 27-летний мужчина открыл огонь возле синагоги, в которой находилось 80 человек, затем устроил стрельбу у лавки по продаже кебаба. Нападавший вел прямой эфир атаки через онлайн-сервис.

9 октября было выбрано не случайно, отмечает телеканал "Россия 24". В этот день евреи отмечают Йом Киппур — день покаяния и отпущения грехов.