Президент УЕФА Чеферин: Россия справится с проведением матчей чемпионата Еврро-2020

Президент УЕФА Александр Чеферин не сомневается, что России прекрасно проведет свою часть чемпионата Европы. Следующим летом Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

"После чемпионата мира, главного турнира в мировом футболе, Россия и Санкт-Петербург должны легко справиться с проведением и матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов 2021", — приводит слова Чеферина РИА Новости. "Я знаю, что Россия готова к матчам европейского чемпионата. Прошлогодний чемпионат мира был организован идеально. Уверен, что и матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут проведены на высочайшем уровне.", — сказал президент УЕФА

"В России –идеальная инфраструктура и полная поддержка со стороны правительства – вот главные преимущества. Каких-либо негативных аспектов у заявки Санкт-Петербурга попросту не было", — добавил Александр Чеферин.

Чемпионат Европы впервые пройдет на 12 стадионах 12 городов 11 стран. "В этих странах разные законы, отличаются валюты, условия предоставления виз. Все эти моменты преодолимы и турнир пройдет с большим успехом. Существует проблема только в том, с какими логистическими сложностями сопряжена ее реализация", — сказал глава УЕФА. "Вряд ли когда-то еще в обозримом будущем 12 стран будут принимать один чемпионат Европы. Возможно, две страны, но не более того", -подвел итог Чеферин.