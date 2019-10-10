Десятки заключенных бежали из тюрьмы в Эквадоре

В эквадорском городе Портовьехо несколько десятков заключенных совершили побег из тюрьмы. К настоящему времени более 50 беглецов уже пойманы.

Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо отметила, что массовый побег был совершен на фоне происходящих в настоящее время в стране массовых протестов, передает ТАСС.

Как сообщалось, антиправительственные выступления начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120 процентов. В некоторых городах манифестации переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации президент Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

По последним данным, в ходе беспорядков пострадали более 400 человек, в том числе, 86 сотрудников полиции. Число задержанных выросло до 714 человек.