Нефтяная система Эквадора заблокирована протестующими

В Эквадоре встала работа по добыче нефти из-за массовых протестов и захвата нескольких месторождений. Парализованной оказалась Транс-Эквадорская нефтепроводная система из-за низкого уровня подачи сырья, она сократилась на 30%.

Ранее добычу нефти приостановили на девяти блоках, которые были захвачены протестующими, сообщает телеканал "Россия 24". Они недовольны отменой субсидий на дизель и бензин, что привело к резкому скачку цен на топливо — более чем на 120%. По стране прокатилась волна беспорядков, президент ввел чрезвычайное положение, а парламент приостановил свою работу.