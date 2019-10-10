Сборная России сыграет с шотландцами в "Лужниках"

В четверг сборная России по футболу проведет отборочный матч чемпионата Европы по футболу с командой Шотландии. Встреча начнется в 21.45.

После шесть матчей наши футболисты с 15 очками занимают второе место в группе I. У лидера – сборной Бельгии 18 очков из 18 возможных. Ближайшие преследователи – команды Казахстана и Кипра имеют по 7 очков. Шотландцы с шестью очками занимают пятое место, а идущая последней сборная Сан-Марино проиграла все шесть встреч. Таким образом, победа над шотландцами приблизит россиян к выходу в финальную стадию чемпионата Европы. Более того, наша команда может завоевать путевку уже в четверг, если сборные Казахстана и Кипра сыграют вничью.

В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты. Защитник Марио Фернандес, полузащитники Далер Кузяев и Дмитрий Баринов во вторник работали по индивидуальной программе. Но главный тренер Станислав Черчесов заявил, что травмированных в команде нет.