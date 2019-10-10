НХЛ. "Ванкувер" разгромил "Лос-Анджелес" Ковальчука

Матчем в Ванкувере между местными "Кэнакс" и "Лос-Анджелес Кингз" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда разгромили "королей" со счетом 8:2. Российский форвард гостей Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

Россиянин провел на льду 16 минут 16 секунд. Его показатель полезности составил "-3". Две шайбы в составе "Лос-Анджелеса" забросили Тайлер Тоффоли и Шон Уолкер.

За "Ванкувер" дубль оформил Брэндон Саттер. По разу отличились Куинтон Хьюз, Элиас Петерссон, Джей-Ти Миллер, Кристофер Танев, Александр Эдлер и Джош Ливо.