Журналистка Юлия Юзик вернулась в Москву

Журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Тегерана.

Ее бывший муж Юзик Борис Войцеховский рассказал ТАСС, что в аэропорту ее встречала мама. Однако Юлия позвонила ей и сказала, что выйдет через другой выход. Они пока не виделись.

Юлия Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась. За день до этого в аэропорту у нее отобрали паспорт. Россиянка не поставила российское посольство в известность об этом. Посла Ирана в России вызвали в МИД РФ. Он пообещал, что Юзик скоро освободят.

Официальной информации о том, были ли предъявлены ли Юзик какие-либо обвинения, не поступало. По словам родственников, журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. По другим данный, у нее были проблемы с визой. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" Юзик вылетела из Ирана в Москву.