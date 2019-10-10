Родители ответят за курящих детей

Родителям несовершеннолетних курящих детей может грозить административная ответственность, передает РИА Новости. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября. С документом, который подписан главой ведомства Владимиром Колокольцевым, можно ознакомиться на официальном сайте МВД России.

До 23 октября ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового КоАП нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".

Как пишут "Известия", о вариантах наказаний для родителя за курение ребенка в МВД пока не ответили. В настоящее время КоАП предполагает для граждан 16 лет и старше такие санкции, как предупреждение, штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Согласно действующему Кодексу об административных правонарушениях предусмотрено наказание только для совершеннолетних лиц за курение в неположенном месте. Так, штраф за перекур на детской площадке составляет от 2 до 3 тысяч рублей, в остальных обозначенных в "антитабачном" законе местах — от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей.