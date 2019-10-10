Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова преодолела барьер второго круга на турнире в китайском Тяньцзине. Ее соперница Чжэн Сайсай при счете 5:0 в пользу россиянки отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

Спортсменки провели на корте лишь 28 минут. В четвертьфинале Кудерметова встретится с представительницей Украины Даяной Ястремской. Их матч пройдет 11 октября.

Напомним, что призовой фонд турнира в Тяньцзине составляет 500 тысяч долларов.