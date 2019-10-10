В Стокгольме объявят имена сразу двух нобелевских лауреатов по литературе

В четверг Шведская академия объявит имена лауреатов Нобелевской премии в области литературы.

Особенностью нынешней Нобелевской недели будет то, что станут известны имена сразу двух лауреатов – за 2018 и 2019 годы. В прошлом году было принято решение не вручать премию из-за громкого секс-скандала. Режиссера и фотографа Жан-Клода Арно, который является мужем поэтессы и члена Нобелевского комитета Катарины Фростенсон, обвинили в домогательствах к большому числу женщин и разглашении имен лауреатов Нобеля. В результате из комитета по литературе вышли 8 членов из 18. Массовое бегство привело к тому, что Нобелевский комитет потерял не только авторитет, но и формальный кворум.

По завещанию Альфреда Нобеля премия по литературе должна присуждаться автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности". Имя будущего обладателя до последнего момента держится в строжайшем секрете. Полный список номинантов этого года рассекретят лишь через 50 лет, сообщает ТАСС.

Предыдущая Нобелевская премия 2017 года в области литературы была присуждена Кадзуо Исигуро. В этом году в числе фаворитов французская писательница Мариз Конде, канадская поэтесса и переводчик Энн Карсон, польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго, норвежский драматург Юн Фоссе.

Также среди возможных победителей — сирийский поэт Адонис и японский прозаик Харуки Мураками. В числе претендентов есть также имена российских писателей Владимира Сорокина и Людмилы Улицкой.