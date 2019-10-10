Плохая идея: мировое сообщество не поддержало турецкую операцию в Сирии

Турция не смогла найти у мирового сообщества поддержку своей операции в Сирии. В основном звучат слова осуждения, а также требования немедленно прекратить военные действия. Недовольны как угрозой, нависшей над мирным населением, так и нарушением суверенитета Сирии.

Еще до начала наступления Анкара сообщила о своих планах провести операцию на севере Сирии России, США, НАТО, ООН и нескольким европейским странам. Поддержки не нашла ни у кого.

Владимир Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса.

Лига арабских государств по инициативе Египта проведет 12 октября экстренное заседание. Ранее она уже осудила проведение операции, назвав ее нарушением сирийского суверенитета.

Все 28 стран Евросоюза заявили, что действия Турции подрывают борьбу с группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

"Эта военная операция не приведет к положительным результатам. Мы должны донести эту мысль до наших турецких друзей. Должен сказать, если план Турции включает создание так называемой зоны безопасности, не ждите, что Евросоюз будет за это платить. Стабильное решение сирийского конфликта может быть достигнуто лишь политическим путем", — заявил Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии.

Берлин, Париж и Лондон объявили о намерении созвать Совет безопасности ООН. К этому заявлению присоединились Варшава и Брюссель. Южноафриканская республика, которая сейчас председательствует в Совбезе, призвала Турцию к сдержанности.

Генсек НАТО предостерег от эскалации, однако постарался войти в положение Анкары.

"Наш союзник Турция находится в критической ситуации и имеет законные основания опасаться за свою безопасность. Турция пострадала от ужасных террористических нападений и принимает миллионы сирийских беженцев. Турецкие власти проинформировали НАТО о продолжающейся операции на севере Сирии. Важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе, обострить напряженность и привести к новым человеческим страданиям", — сообщил Йенс Столтенберг, генсек НАТО.

Впрочем, все ждали как отреагируют из-за океана — ведь именно США сотрудничали с курдами в рамках своей военной кампании на Ближнем Востоке. Тем не менее, как пишет The New York Times, прямо накануне операции Штаты вывели из Сирии от 50 до 100 человек. Журналисты со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщают, что Трамп в ходе телефонного разговора с Эрдоганом дал добро на проведение операции. Но Вашингтон утверждает, что таких заявлений никогда не делал.

"Соединенные Штаты не давали Турции зеленый свет. Мы по-прежнему в состоянии делать то, что нам нужно, чтобы защитить американский народ от этой угрозы. Но это относится не только к Сирии. Она исходит и из Ирака. Есть еще дюжина других стран, в которых угроза радикального исламского терроризма продолжает существовать, и мы, Соединенные Штаты, должны убедиться в том, что мы располагаем наши силы и наши ресурсы соответствующим образом, чтобы уменьшить эту угрозу для Соединенных Штатов", — указал Майк Помпео, госсекретарь США.

Что касается главы Белого дома, то Дональд Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию и назвал операцию "плохой идеей". Трамп также указал, что американских военных в той зоне нет. И повторил, что всегда выступал против "бесконечных, бессмысленных войн".