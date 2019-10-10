Жительница Томска отсудила 80 тысяч за сломанный в маршрутке нос

Пассажирка томской маршрутки отсудила 80 тысяч рублей за сломанный в ДТП нос. Прокуратура области вступила в дело по иску о компенсации морального вреда, предъявленного пострадавшей после ДТП.

Как передает ГТРК "Томск", ЧП случилось в 2018 году на проспекте Ленина в районе Университетской рощи. Водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и въехал в следовавший перед ним автомобиль. Пассажирка, сидевшая на переднем сиденье, по инерции подалась вперед и ударилась о щит водительского сиденья и поручень. В результате она получила получила травмы, в том числе перелом костей носа.

По решению районного суда с транспортной компании виновника ДТП в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда 80 тысяч рублей. Ответчик обжаловал судебное решение в апелляционном порядке, однако прокурор настаивал на обоснованности решения суда. Заключением эксперта по делу подтверждено, что в результате полученных травм пострадавшая проходила длительное лечение.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции без изменения. Судебное решение вступило в законную силу.