Хачанов завершил выступление на турнире в Шанхае

На турнире серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в китайском Шанхае, завершилась встреча третьего круга между россиянином Кареном Хачановым и итальянцем Фабио Фоньини. Победа досталась представителю Италии со счетом 6:3, 7:5.

В следующем круге Фоньини сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и Вашеком Поспишилом из Канады.

Напомним, что призовой фонд турнира в Шанхае составляет около 7,5 миллиона долларов.